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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 363 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 46488 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 89993 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103674 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129733 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129833 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173984 просмотра

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4 марта, 13:25 • 122089 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Пандемия коронавируса: в России уже 36 793 больных, 313 человек скончались

Пандемия коронавируса: в России уже 36 793 больных, 313 человек скончались

Киев  •  УНН

 • 20770 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В России на утро 18 апреля зарегистрировано уже 36 793 больных коронавирусной болезнью COVID-19, 313 человек скончались. Прирост случаев заболевания в стране за сутки - 4785. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальную информацию властей РФ о борьбе с распространением коронавируса в Российской Федерации в соответствующем Telegram-канале.

"За последние сутки в России подтверждены 4785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах, при этом выписано по выздоровлению 467 человек. Всего в стране зарегистрировано 36 793 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 3057 человек", - говорится в сообщении.

Также за сутки зафиксировано 40 летальных случаев: 21 в Москве, 4 в Воронежской области, 2 в Республике Ингушетия, 2 в Псковской области, 1 в Калужской области, 1 в Ивановской области, 1 в Мурманской области, 1 в Новгородской области, 1 в Свердловской области, 1 в Санкт-Петербурге, 1 в Орловской области, 1 в Волгоградской области, 1 в Кемеровской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Краснодарском крае.

За весь период в России от коронавируса скончалось 313 человек.

Напомним, на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5106 случаев COVID-19, из них 133 летальных.

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