Пандемія коронавірусу: у Росії вже 36 793 хворих, 313 людей померли

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Росії на ранок 18 квітня зареєстровано вже 36 793 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, 313 людей померли. Приріст нововиявлених випадків захворювання у країні за добу - 4785. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційну інформацію влади РФ про боротьбу з поширенням коронавірусу в Російській Федерації у відповідному Telegram-каналі.