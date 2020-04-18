Пандемія коронавірусу: у Росії вже 36 793 хворих, 313 людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Росії на ранок 18 квітня зареєстровано вже 36 793 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, 313 людей померли. Приріст нововиявлених випадків захворювання у країні за добу - 4785. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційну інформацію влади РФ про боротьбу з поширенням коронавірусу в Російській Федерації у відповідному Telegram-каналі.
"За останню добу в Росії підтверджені 4785 випадків нової коронавірусної інфекції в 79 регіонах, при цьому виписано по одужанню 467 осіб. Всього в країні зареєстровано 36 793 хворих у 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 3057 осіб", - йдеться у повідомленні.
Також за добу зафіксовано 40 летальних випадків: 21 в Москві, 4 у Воронезькій області, 2 в Республіці Інгушетія, 2 в Псковській області, 1 в Калузькій області, 1 в Іванівській області, 1 в Мурманської області, 1 в Новгородській області, 1 в Свердловській області, 1 в Санкт-Петербурзі, 1 в Орловській області, 1 у Волгоградській області, 1 в Кемеровській області, 1 в Хабаровському краї, 1 в Краснодарському краї.
За весь період в Росії від коронавірусу померло 313 осіб.
Нагадаємо, на ранок 18 квітня в Україні зафіксовано 5106 випадків COVID-19, з них 133 летальні.