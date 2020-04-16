Пандемия коронавируса: Путин перенес парад победы в Москве из-за COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 28161 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 37783 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 54210 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 55959 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 78479 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 73589 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101057 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105326 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130533 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130204 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: Путин перенес парад победы в Москве из-за COVID-19

Пандемия коронавируса: Путин перенес парад победы в Москве из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20071 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия из-за эпидемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на федеральные СМИ РФ, в частности агентство ТАСС.

Во время совещания Совбеза России он поручил силовым ведомствам перенести сроки подготовки к мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и регионах. Путин сообщил, что парад на Красной площади и шествие “Бессмертного полка” пройдут в этом году, но точной даты не назвал.

“Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна,— сказал российский президент. — Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям”.

Вчера, 15 апреля, перенести парад Путина попросили руководители 12 ветеранских организаций. По их мнению, нельзя дать гарантию безопасности здоровья при проведении мероприятия. Ветераны предложили организовать его в другую дату, когда “в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности”. Ранее в Кремле называли участие ветеранов в параде нецелесообразным из-за распространения коронавируса.

В России за последние сутки зарегистрировано 3 448 новых случаев заболевания COVID-19, общее число заразившихся достигло 27 938. Всего умерли 232 человека, выздоровели — 2 304.

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