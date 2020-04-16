Пандемия коронавируса: Путин перенес парад победы в Москве из-за COVID-19

Во время совещания Совбеза России он поручил силовым ведомствам перенести сроки подготовки к мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и регионах. Путин сообщил, что парад на Красной площади и шествие “Бессмертного полка” пройдут в этом году, но точной даты не назвал.

“Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна,— сказал российский президент. — Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям”.

Вчера, 15 апреля, перенести парад Путина попросили руководители 12 ветеранских организаций. По их мнению, нельзя дать гарантию безопасности здоровья при проведении мероприятия. Ветераны предложили организовать его в другую дату, когда “в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности”. Ранее в Кремле называли участие ветеранов в параде нецелесообразным из-за распространения коронавируса.

В России за последние сутки зарегистрировано 3 448 новых случаев заболевания COVID-19, общее число заразившихся достигло 27 938. Всего умерли 232 человека, выздоровели — 2 304.