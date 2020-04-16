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Пандемія коронавірусу: Путін переніс парад перемоги у Москві через COVID-19

Київ • УНН

 • 20234 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент Володимир Путін доручив змінити графік проведення параду Перемоги і відкласти всі заходи через епідемію коронавірусу, передає УНН з посиланням на федеральні ЗМІ РФ, зокрема агентство ТАСС.

Під час наради Ради безпеки Росії він доручив силовим відомствам перенести терміни підготовки до заходів на честь 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні в Москві і регіонах. Путін повідомив, що парад на Червоній площі і хід “Безсмертного полку” пройдуть в цьому році, але точної дати не назвав.

“Зараз перед нами непростий, прямо скажемо, важкий вибір. І дата 9 травня для нас свята, і життя кожної людини священне, — сказав російський президент. — Для проведення параду 9 травня його підготовка повинна бути почата вже прямо зараз, але ризики, пов’язані з епідемією, пік якої не пройдений, ще надзвичайно високі, і це не дає мені право починати зараз підготовку до параду і інших масових заходів”.

Вчора, 15 квітня, перенести парад Путіна попросили керівники 12 ветеранських організацій. На їхню думку, не можна дати гарантію безпеки здоров’я при проведенні заходу. Ветерани запропонували організувати його в іншу дату, коли “відповідно до епідеміологічної ситуації парад стане не загрозою, а воістину торжеством миру і безпеки”. Раніше в Кремлі називали участь ветеранів в параді недоцільним через поширення коронавірусу.

У Росії за останню добу зареєстровано 3 448 нових випадків захворювання COVID-19, загальна кількість інфікованих досягла 27 938. Всього померли 232 людини, одужали — 2 304.

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