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Пандемія коронавірусу: ветеранські організації РФ просять Путіна перенести парад перемоги через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Російські ветеранські організації попросили президента Росії Володимира Путіна перенести парад Перемоги з 9 травня на більш пізню дату. Вони направили йому звернення, з яким ознайомилося федеральне агентство ТАСС, пише УНН.

Ветерани звернулися до президента через ситуацію з коронавірусом і попросили провести парад, коли все нормалізується.

У зверненні йдеться про те, що президенту треба прийняти “складне, але справедливе рішення”, щоб парад став не загрозою, а “воістину торжеством миру і безпеки для всіх його учасників”.

Підписи під листом поставили президент Російської асоціації героїв Володимир Шаманов, голова Всеросійської громадської організації ветеранів (пенсіонерів) війни, праці, збройних сил Володимир Єпіфанов і керівник Загальноросійської громадської організації ветеранів Збройних сил Російської Федерації Віктор Єрмаков.

На початку квітня стало відомо, що через коронавірус можуть змінитися плани по проведення 9 травня параду Перемоги на Красній площі в Москві, так як Кремль і міністерство оборони нібито почали розглядати його альтернативні сценарії. Влада нібито розглядали в тому числі і варіант з перенесенням параду на осінь, тоді б його приурочили до закінчення Другої світової війни. Ця дата відзначається в усьому світі 2 вересня.

У Міноборони РФ спростували ці плани і заявили, що чергова репетиція параду пройшла 1 квітня. 11 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ніяких рішень про перенесення параду Перемоги в Москві та інших святкових заходів не приймалося.

Додамо, на даний момент в РФ COVID-19 інфіковані 24 490 осіб, 198 з них — загинули.

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