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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Пандемия коронавируса: ветеранские организации РФ просят Путина перенести парад победы из-за COVID-19

Пандемия коронавируса: ветеранские организации РФ просят Путина перенести парад победы из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13826 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Российские ветеранские организации попросили президента России Владимира Путина перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату. Они направили ему обращение, с которым ознакомилось федеральное агентство ТАСС, пишет УНН.

Ветераны обратились к президенту из-за ситуации с коронавирусом и попросили провести парад, когда все нормализуется.

В обращении говорится, что президенту надо принять “сложное, но справедливое решение”, чтобы парад стал не угрозой, а “поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников”.

Подписи под письмом поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

В начале апреля стало известно, что из-за коронавируса могут измениться планы по проведению 9 Мая парада Победы на Красной площади в Москве, так как Кремль и министерство обороны якобы начали рассматривать его альтернативные сценарии. Власти якобы рассматривали в том числе и вариант с переносом парада на осень, тогда бы его приурочили к окончанию Второй мировой войны. Эта дата отмечается во всем мире 2 сентября.

В Минобороны РФ опровергли эти планы и заявили, что очередная репетиция парада прошла 1 апреля. 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о переносе парада Победы в Москве и других праздничных мероприятий не принималось.

Добавим, на данный момент в РФ COVID-19 инфицированны 24 490 человек, 198 из них - погибли.

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