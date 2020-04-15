Пандемия коронавируса: ветеранские организации РФ просят Путина перенести парад победы из-за COVID-19

Ветераны обратились к президенту из-за ситуации с коронавирусом и попросили провести парад, когда все нормализуется.

В обращении говорится, что президенту надо принять “сложное, но справедливое решение”, чтобы парад стал не угрозой, а “поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников”.

Подписи под письмом поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

В начале апреля стало известно, что из-за коронавируса могут измениться планы по проведению 9 Мая парада Победы на Красной площади в Москве, так как Кремль и министерство обороны якобы начали рассматривать его альтернативные сценарии. Власти якобы рассматривали в том числе и вариант с переносом парада на осень, тогда бы его приурочили к окончанию Второй мировой войны. Эта дата отмечается во всем мире 2 сентября.

В Минобороны РФ опровергли эти планы и заявили, что очередная репетиция парада прошла 1 апреля. 11 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о переносе парада Победы в Москве и других праздничных мероприятий не принималось.

Добавим, на данный момент в РФ COVID-19 инфицированны 24 490 человек, 198 из них - погибли.