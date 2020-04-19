В России за сутки зафиксировали еще более 6 тыс. случаев заболевания на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. За сутки в России зафиксировали еще 6060 случаев заболевания на COVID-19, общее количество заболевших возросло до более 42 тысяч. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на оперативный штаб РФ по мониторингу распространения коронавируса, информирует УНН.
"За сутки в России зафиксировали еще 6060 случаев заболевания на COVID-19, сообщает оперативный штаб. Умерли за минувшие сутки 48 человек, выздоровели 234 человека. Всего до 19 апреля зарегистрировано 42853 случая коронавируса в 85 регионах", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, Кремль из-за пандемии ввел временные меры по положению иностранцев на территории РФ.