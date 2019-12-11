У Росії визнали, що підробили сюжет про авіакатастрофу МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Генеральний директор російського "Першого каналу" Костянтин Ернст визнав, що в сюжеті про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" MH17 була неправдива інформація. Про це повідомляє The New Yorker, інформує УНН.
У листопаді 2014 року "Перший канал" показав телесюжет, у якому автори використовували підроблені кадри: з запуском ракет із винищувача. На той момент у сюжеті йшлося про "сенсаційні" знімки з супутника, які начебто надав телеканалу "американський експерт", який був "пов'язаний із західними спецслужбами".
"Так, ми люди, ми зробили помилку, але це не навмисно", - заявив Ернст.
На підставі такого матеріалу телеканал підводив глядачів до думки про те, що пасажирський "Боїнг" міг бути збитий українським винищувачем.
"Даний кадр підтверджує версію події, яка навряд чи була почута на Заході", - прокоментували у сюжеті, який в подальшому визнали фейковим.
Нагадаємо, пасажирський літак летів з Амстердама до Куала-Лумпуру рейсом МН-17. Його збили в небі над Донбасом у липні 2014 року в 35 кілометрах від кордону з Росією. В результаті події загинули всі 298 пасажирів, в тому числі 80 дітей.
Як повідомлялося раніше, міноборони Британії про звинувачення РФ щодо МН17: світ стоїть на боці України.