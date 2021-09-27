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У Росії визнали небажаною міжнародну організацію спостерігачів за виборами

У Росії визнали небажаною міжнародну організацію спостерігачів за виборами

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Генеральна прокуратура Росії визнала небажаною на території країни діяльність міжнародної неурядової організації “Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами” (ENEMO), передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Цитата

Приводом для ухвалення цього рішення стало те, що “діяльність ENEMO представляє загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації”, мовиться на сайті російської Генпрокуратури.

Зазначається, що інформацію направили до Міністерства юстиції Росії для внесення організації до відповідного переліку.

Довідково

ENEMO — міжнародна мережа 23 провідних некомерційних, непартійних і неурядових організацій з 18 країн Центральної та Східної Європи та Центральної Азії. Мережа була заснована у вересні 2001 року.

ENEMO, як заявлено в її документах, готує точні і неупереджені звіти на основі спостережень за ходом виборів. Перед початком наглядової місії кожен спостерігач ENEMO підписує Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів за виборами.

Співробітники ENEMO до теперішнього часу провели в семи країнах 23 міжнародні місії зі спостереження за виборами різних рівнів. Мова йде про вибори у Албанії, Грузії, Казахстані, Косові, Киргизії, Молдові та Україні.

У свою чергу організації-члени ENEMO спостерігали за більш ніж 200 загальнонаціональними виборами і навчили понад 200 тисяч спостерігачів.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Сергій Лавров раніше прокоментував невизнання Заходом “виборів” до Держдуми в окупованому Криму.

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