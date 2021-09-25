Лавров вирішив прокоментувати невизнання Заходом "виборів" до Держдуми в окупованому Криму

Цитата

“Те, що зараз (на Заході) вхопилися за цю кримську тему, включаючи гарячкове скликання так званої кримської платформи у Києві і шум з приводу голосування, я думаю, що це — спроба відвернути увагу від того, що Київ на чолі з президентом (Володимиром) Зеленським ганебно провалив свої зобов’язання по мінським домовленостям щодо подолання внутрішньоукраїнського (як вважають у Москві — ред.) конфлікту на сході цієї країни”, — сказав він.

“Друга причина, чому вони це роблять, напевно, це просто дипломатичний непрофесіоналізм, відсутність зовнішньополітичного професіоналізму, тому що професіонали прекрасно розуміють, що питання з Кримом закрите раз і назавжди”, — вирішив заявити Лавров.

Контекст

Європарламент 16 вересня на пленарній сесії в Страсбурзі затвердив доповідь литовського депутата Андрюса Кубілюса із закликом до влади Євросоюзу переглянути відносини з Росією. У доповіді в тому числі йдеться про те, що країни ЄС повинні “бути готові не визнавати підсумки майбутніх виборів в Держдуму”, якщо будуть констатовані “порушення демократичних процедур і міжнародного права”.

20 вересня в Євросоюзі також заявили, що не визнають вибори в Державну думу РФ на території анексованого Криму і вважають, що голосування жителів ОРДЛО на цих виборах суперечить мінським угодам.

Вашингтон, Лондон, Варшава і Анкара також заявили, що не визнають російські вибори в Криму і ОРДЛО.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” по мінським угодами.

Українське МЗС висловило протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів у Держдуму РФ.

Додамо, Верховна Рада України прийняла постанову, в якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловило рішучий протест і засудив протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусове залучення до участі в цих виборах громадян України за виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

Україна введе санкції проти учасників “виборчого процесу” в Держдуму РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.