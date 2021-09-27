В России признали нежелательной международную организацию наблюдателей за выборами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность международной неправительственной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO), передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Цитата
Поводом для принятия этого решения стало то, что “деятельность ENEMO представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации”, говорится на сайте российской Генпрокуратуры.
Отмечается, что информацию направили в Министерство юстиции России для внесения организации в соответствующий перечень.
Справка
ENEMO — международная сеть 23 ведущих некоммерческих, непартийных и неправительственных организаций из 18 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии. Сеть была основана в сентябре 2001 года.
ENEMO, как заявлено в ее документах, готовит точные и беспристрастные отчеты на основе наблюдений за ходом выборов. Перед началом наблюдательной миссии каждый наблюдатель ENEMO подписывает Кодекс поведения международных наблюдателей за выборами.
Сотрудники ENEMO до настоящего времени провели в семи странах 23 международные миссии по наблюдению за выборами разных уровней. Речь идет о выборах в Албании, Грузии, Казахстане, Косово, Киргизии, Молдове и Украине.
В свою очередь организации-члены ENEMO наблюдали за более чем 200 общенациональными выборами и научили более 200 тысяч наблюдателей.
Напомним
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее прокомментировал непризнания Западом “выборов” в Госдуму в оккупированном Крыму.