У Росії третій день поспіль фіксують добовий "рекорд" смертності від COVID-19

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Третю добу поспіль в Росії спостерігається зростання кількості летальних випадків від коронавірусу. Так, за останню добу зареєстрували 819 смертельних випадків. Про це інформує УНН з посиланням на дані федерального оперативного штабу по боротьбі з захворюванням.

Деталі

12 серпня було зафіксовано 808 смертей, 13 серпня - 815, а сьогодні, 14 серпня, - 819.

Найбільша кількість померлих в Москві - 57 проти 59 випадків днем раніше. Всього в столиці РФ з початку пандемії померли 26 539 хворих.

Загальна кількість жертв COVID-19 в Росії перевищило 169 тис.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла за добу на 22 144, до 6 579 212.

Кількість активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, зросла до 541 639, і це максимум з 19 січня.

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