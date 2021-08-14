У Росії третій день поспіль фіксують добовий "рекорд" смертності від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Третю добу поспіль в Росії спостерігається зростання кількості летальних випадків від коронавірусу. Так, за останню добу зареєстрували 819 смертельних випадків. Про це інформує УНН з посиланням на дані федерального оперативного штабу по боротьбі з захворюванням.
Деталі
12 серпня було зафіксовано 808 смертей, 13 серпня - 815, а сьогодні, 14 серпня, - 819.
Найбільша кількість померлих в Москві - 57 проти 59 випадків днем раніше. Всього в столиці РФ з початку пандемії померли 26 539 хворих.
Загальна кількість жертв COVID-19 в Росії перевищило 169 тис.
Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом зросла за добу на 22 144, до 6 579 212.
Кількість активних випадків, тобто пацієнтів, які проходять лікування в даний момент, зросла до 541 639, і це максимум з 19 січня.