У Росії зафіксували новий добовий антирекорд за кількістю загиблих від коронавірусу за весь час пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Росії за минулу добу померли 808 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, повідомляє оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом 12 серпня, пише УНН.
Деталі
Раніше в країні чотири рази фіксувалося по 799 смертей людей з ковідом на добу — 16, 24, 29 липня і 10 серпня.
З початку пандемії у Росії, за даними оперативного штабу, від коронавірусу померло 168 049 осіб. Всього в країні заразилися 6 534 791 особа, видужали 5 828 972 особи.
З червня в Росії продовжується зростання захворюваності ковідом і зростання смертності. У Москві в червні 2021 року, за даними Росстату, померло 16 406 осіб, що на 7138 осіб більше, ніж у червні 2019 року. Всього в Росії в червні 2021 року померли 185 655 осіб, що на 48 418 осіб більше, ніж у червні 2019 року.
Доповнення
Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.