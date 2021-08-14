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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 3067 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129116 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132797 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 194272 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 229181 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140524 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132398 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В России третий день подряд фиксируют суточный "рекорд" смертности от COVID-19

В России третий день подряд фиксируют суточный "рекорд" смертности от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 21028 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Третьи сутки подряд в России наблюдается рост числа летальных исходов от коронавируса. Так, за последние сутки зарегистрировали 819 смертельных случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Детали

12 августа было зафиксировано 808 смертей, 13 августа - 815, а сегодня, 14 августа, - 819.

Наибольшее количество умерших в Москве - 57 против 59 случаев днем ранее. Всего в столице РФ с начала пандемии умерли 26 539 больных.

Общее количество жертв COVID-19 в России превысило 169 тыс.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 22 144, до 6 579 212.

Количество активных случаев, то есть пациентов, проходящих лечение в данный момент, выросло до 541 639, и это максимум с 19 января.

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