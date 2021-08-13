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У Росії новий рекорд смертності від COVID-19

У Росії новий рекорд смертності від COVID-19

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Росії за добу померли 815 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19, що є новим антирекордом, повідомляє УНН з посиланням на дані російського оперативного штабу з боротьби з коронавірусом за 12 серпня.

Деталі

Повідомляється, що за минулу добу в Росії від коронавірусу померли 815 осіб. За весь період по Росії померло 168 864 людини.

“За останню добу в Росії підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19 — 22 277 у 85 регіонах, у тому числі виявлено активно 1 850 (8,3%) без клінічних проявів”, — сказано у повідомленні.

За останню добу в Росії в зв’язку з одужанням від коронавірусної інфекції виписано 19 368 осіб. Всього в країні кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 5 848 340 осіб.

Варто додати, що російські відомства враховують у своїй статистиці дані з окупованих українських АР Крим та Севастополя.

Доповнення

У світі коронавірусом інфікувалися вже 206 млн людей. Росія з 6 534 791 випадком COVID-19 - у лідерах світового рейтингу за захворюваністю на цю хворобу.

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