У росії стверджують, що до її армії цього року вступили майже 300 тисяч контрактників
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У росії стверджують, що за вісім місяців цього року до їхніх збройних сил вступили майже 300 тисяч контрактників. Таку цифру озвучил заступник голови радбезу рф дмитро медведєв, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
За словами медведєва, з 1 січня 2023 року близько 280 тисяч осіб прийнято на контрактну службу до збройних сил рф.
Додав, що частина цих людей перебувала в запасі, а частина є добровольцями.
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