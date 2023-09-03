У росії стверджують, що до її армії цього року вступили майже 300 тисяч контрактників

За словами медведєва, з 1 січня 2023 року близько 280 тисяч осіб прийнято на контрактну службу до збройних сил рф.

Додав, що частина цих людей перебувала в запасі, а частина є добровольцями.

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