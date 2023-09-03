В россии утверждают, что в ее армию в этом году вступили почти 300 тысяч контрактников

По словам медведева, с 1 января 2023 года около 280 тысяч человек принято на контрактную службу в вооруженные силы рф.

Добавил, что часть этих людей находилась в запасе, а часть являются добровольцами.

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