В россии утверждают, что в ее армию в этом году вступили почти 300 тысяч контрактников
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В россии утверждают, что за восемь месяцев этого года в их вооруженные силы вступили почти 300 тысяч контрактников. Такую цифру озвучил заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
По словам медведева, с 1 января 2023 года около 280 тысяч человек принято на контрактную службу в вооруженные силы рф.
Добавил, что часть этих людей находилась в запасе, а часть являются добровольцами.
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