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У Росії силовики таємно встановили камеру в спальні активістки

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. За активісткою руху "Відкрита Росія" Анастасією Шевченко таємно стежили за допомогою прихованої камери, встановленої в її спальні. Про це в суботу, 18 січня, заявив Олексій Прянишников - координатор організації "Правозащита Открытки", повідомляє УНН з посиланням на DW.

У Росії силовики таємно встановили камеру в спальні активістки

Ця організація надала Шевченко двох адвокатів, які захищають її у справі про участь у роботі організації, визнаної в Росії "небажаною". Раніше цього ж дня про те, що в спальні Анастасії Шевченко п'ять місяців працювала встановлена співробітниками центру "Е" міністерства внутрішніх справ РФ прихована камера.

За словами Прянишникова, камера була захована у внутрішньому блоці кондиціонера, розміщеного в спальні Шевченко на стіні навпроти ліжка. "Стеження велося в режимі 24/7", - підкреслив правозахисник. На даний момент адвокати Шевченко переглядають ці відео- і аудіозаписи, додав він.

Як випливає з постанови Пролетарського районного суду Ростова-на-Дону про обмеження права на недоторканність житла, дозвіл співробітникам головного управління міністерства внутрішніх справ Росії у Ростовській області на встановлення прихованої камери в квартирі Анастасії Шевченко було дано після розгляду постанови начальника ГУ МВС Росії у Ростовській області, генерала-лейтенанта поліції Олега Агаркова від 24 серпня 2018 року - тобто майже за півроку до порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, у Петербурзі на "Марші матерів" затримали сімох осіб.

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