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В России силовики тайно установили камеру в спальне активистки

Киев • УНН

 • 12599 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. По активисткой движения "Открытая Россия" Анастасией Шевченко тайно следили с помощью скрытой камеры, установленной в ее спальне. Об этом в субботу, 18 января, заявил Алексей Прянишников - координатор организации "Правозащита Открытки", сообщает УНН со ссылкой на DW.

В России силовики тайно установили камеру в спальне активистки

Эта организация предоставила Шевченко двух адвокатов, которые защищают ее в деле об участии в работе организации, признанной в России "нежелательной". Ранее в этот же день о том, что в спальне Анастасии Шевченко пять месяцев работала установленная сотрудниками центра "Э" министерства внутренних дел РФ скрытая камера.

По словам Прянишникова, камера была спрятана во внутреннем блоке кондиционера, расположенного в спальне Шевченко на стене напротив кровати. "Слежка велась в режиме 24/7", - подчеркнул правозащитник. На данный момент адвокаты Шевченко просматривают эти видео и аудиозаписи, добавил он.

Как следует из постановления Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону об ограничении права на неприкосновенность жилища, разрешение сотрудникам главного управления министерства внутренних дел России в Ростовской области на установление скрытой камеры в квартире Анастасии Шевченко было дано после рассмотрения постановления начальника ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенанта полиции Олега Агаркова от 24 августа 2018 года - то есть почти за полгода до возбуждения уголовного дела.

Напомним, в Петербурге на "Марше матерей" задержали семь человек.

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