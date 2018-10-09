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У Росії назвали дату пуску газу по обох нитках "Турецького потоку"

У Росії назвали дату пуску газу по обох нитках "Турецького потоку"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Реалізація "Турецького потоку" йде за графіком, газ по обох нитках трубопроводу може піти з 1 січня 2020 року, повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак в інтерв'ю одному з телеканалу, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Що стосується "Турецького потоку" - його будівництво ведеться відповідно до затверджених планів. Ви знаєте, між Росією і Туреччиною було підписано угоду міжурядову, затверджена дорожня карта і все йде за графіком, станом на 1 січня 2020 року можна буде поставляти газ вже по "турецькому потоку", за двома нитками (трубопроводу-ред.)", - сказав Новак.

При цьому він додав, що пріоритетними напрямками для поставок по "Турецькому потоку" є Болгарія і Австрія.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Газпром" почав будівництво чергової ділянки "Турецького потоку"

Довідка УНН: "Газпром" почав будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік" в травні 2017 року. Морська ділянка пройде по дну Чорного моря до узбережжя Туреччини. Його протяжність - 930 км. Далі буде прокладена сухопутна транзитна (друга) нитка до кордону Туреччини з суміжними країнами протяжністю 180 км. Перша нитка буде призначена для турецького ринку, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки - 15,75 млрд куб. м газу в рік. Приступити до поставок газу планується в кінці 2019 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Північний Потік - 2" буде коштувати Україні 3% ВВП - Коболєв

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