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"Газпром" завершил прокладку первой нитки "Турецкого потока"

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. ОАО "Газпром" завершило глубоководную укладку морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток", передает УНН со ссылкой на пресс-службу российской компании.

"Газпром" завершил прокладку первой нитки "Турецкого потока"

"Сегодня у черноморского побережья Турции завершилось глубоководную укладку морского участка первой нитки газопровода" Турецкий поток", - говорится в сообщении.

По данным "Газпрома", средняя скорость строительства на глубоководье, которое ведет судно Pioneering Spirit, составила 4,3 км в день. Максимальная производительность - 5,6 км в сутки - была достигнута дважды в феврале этого года.

Как сообщал УНН, в ноябре 2017 российская компания "Газпром" завершила строительство морских участков "Турецкого потока" на территории России.

Напомним, в мае "Газпром" начал строительство "Турецкого потока" в обход Украины.

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