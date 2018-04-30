“Газпром” завершив прокладання першої нитки “Турецького потоку”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. ПАТ “Газпром” завершило глибоководне укладання морської ділянки першої нитки газопроводу “Турецький потік”, передає УНН з посиланням на прес-службу російської компанії.
“Сьогодні біля чорноморського узбережжя Туреччини завершилося глибоководне укладання морської ділянки першої нитки газопроводу “Турецький потік”, — йдеться у повідомленні.
За даними “Газпрому”, середня швидкість будівництва на глибоководді, яке веде судно Pioneering Spirit, склала 4,3 км в день. Максимальна продуктивність — 5,6 км на добу — була досягнута двічі в лютому цього року.
Як повідомляв УНН, у листопаді 2017 року російська компанія “Газпром” завершила будівництво морських ділянок “Турецького потоку” на території Росії.
Нагадаємо, в травні “Газпром” почав будівництво “Турецького потоку” в обхід України.