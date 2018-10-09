В России назвали дату пуска газа по обеим ниткам "Турецкого потока"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 7474 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 69993 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117901 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125856 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165545 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152110 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140154 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130316 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178604 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118290 просмотра

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В России назвали дату пуска газа по обеим ниткам "Турецкого потока"

В России назвали дату пуска газа по обеим ниткам "Турецкого потока"

Киев  •  УНН

 • 8996 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Реализация "Турецкого потока" идет по графику, газ по обеим ниткам трубопровода может пойти с 1 января 2020 года, сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью одному из телеканалу, передает УНН со ссылкой на  ТАСС.

"Что касается "Турецкого потока" - его строительство ведется в соответствии с утвержденными планами. Вы знаете, между Россией и Турцией было подписано соглашение межправительственное, утверждена дорожная карта и все идет по графику, к 1 января 2020 года можно будет поставлять газ уже по "Турецкому потоку", по двум ниткам (трубопровода-ред.)", - сказал Новак.

При этом он добавил, что приоритетными направлениями для поставок по "Турецкому потоку" являются Болгария и Австрия. 

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Справка УНН: "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. Морской участок пройдет по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность - 930 км. Далее будет проложена сухопутная транзитная (вторая) нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км. Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Приступить к поставкам газа планируется в конце 2019 года.

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