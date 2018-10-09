В России назвали дату пуска газа по обеим ниткам "Турецкого потока"

"Что касается "Турецкого потока" - его строительство ведется в соответствии с утвержденными планами. Вы знаете, между Россией и Турцией было подписано соглашение межправительственное, утверждена дорожная карта и все идет по графику, к 1 января 2020 года можно будет поставлять газ уже по "Турецкому потоку", по двум ниткам (трубопровода-ред.)", - сказал Новак.

При этом он добавил, что приоритетными направлениями для поставок по "Турецкому потоку" являются Болгария и Австрия.



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Справка УНН: "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. Морской участок пройдет по дну Черного моря до побережья Турции. Его протяженность - 930 км. Далее будет проложена сухопутная транзитная (вторая) нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км. Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Приступить к поставкам газа планируется в конце 2019 года.



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