"Газпром" начал строительство очередного участка "Турецкого потока"

“22 июля в прибрежной зоне вблизи турецкого поселка Кыйыкей начались работы в рамках строительства морского газопровода „Турецкий поток“. Работы на прибрежном участке Турции включают в себя подготовку траншей протяженностью около 2,4 км от берега в сторону моря для заглубления трубопровода, чтобы обеспечить защиту от воздействия волн и рыболовного промысла. Ожидается, что работы на участке берегового пересечения займут от 4 до 8 недель”, — сказано в сообщении.

Официальный представитель “Турецкого потока” Сандер ван Ротселар отметил, что проект реализуется по графику. Ожидается, что поставки начнутся к концу 2019 года.

Также отмечается, что параллельно судно Pioneering Spirit в высоком темпе продолжает морскую укладку второй нитки, возобновленную 26 июня. Работы по строительству технологических объектов берегового примыкания в России рядом с городом Анапа подходят к концу и будут полностью закончены в 2018 году.

Напомним, “Газпром” договорился с Турцией о строительстве сухопутного участка “Турецкого потока”.