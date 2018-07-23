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"Газпром" почав будівництво чергової ділянки "Турецького потоку"

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КИЇВ. 23 липня. УНН. “Газпром” почав роботи в прибережній частині Туреччини в рамках “Турецького потоку”, передає УНН з посиланням на офіційний сайт проекту.

“22 липня у прибережній зоні поблизу турецького селища Кийикей почалися роботи в рамках будівництва морського газопроводу „Турецький потік“. Роботи на прибережній ділянці Туреччини включають в себе підготовку траншей протяжністю близько 2,4 км від берега в сторону моря для заглиблення трубопроводу, щоб забезпечити захист від впливу хвиль і рибальського промислу. Очікується, що роботи на ділянці берегового перетину займуть від 4 до 8 тижнів”, — сказано в повідомленні.

Офіційний представник “Турецького потоку” Сандер ван Ротселар зазначив, що проект реалізується за графіком. Очікується, що поставки почнуться до кінця 2019 року.

Також зазначається, що паралельно судно Pioneering Spirit у високому темпі продовжує морське укладання другої нитки, відновлене 26 червня. Роботи по будівництву технологічних об’єктів берегового примикання в Росії поряд з містом Анапа добігають кінця і будуть повністю закінчені в 2018 році.

Нагадаємо, “Газпром” домовився з Туреччиною про будівництво сухопутної ділянки “Турецького потоку”.

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