У Росії чоловік розстріляв п'ятьох людей у житловому будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Рязанській області, що в Росії, чоловік застрелив п’ятьох людей з вогнепальної зброї. Пізніше його затримали біля будинку, де сталась стрілянина. Про це повідомляє УНН із посиланням на російське держінформагентство ТАСС.
“Встановлено особу підозрювану у вбивстві п’ятьох осіб. Вбивство відбулося, ймовірно, 4 квітня, чоловік був затриманий поруч з будинком, де сталося вбивство, також було виявлено рушницю. Імовірно між ними стався конфлікт”, — пише видання.
Зазначається, що всі загиблі — молоді люди, проте дітей серед них не було. Інцидент стався в житловому будинку.
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Нагадаємо, у Москві на святкуванні дня народження блогерки загинуло троє осіб.