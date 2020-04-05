В России мужчина расстрелял пять человек в жилом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Рязанской области, что в России, мужчина застрелил пять человек из огнестрельного оружия. Позже его задержали возле дома, где произошла стрельба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское госинформагентство ТАСС.
“Установлена личность подозреваемого в убийстве пятерых человек. Убийство произошло, вероятно, 4 апреля, мужчина был задержан рядом с домом, где произошло убийство, также было обнаружено ружье. Вероятно между ними произошел конфликт”, — пишет издание.
Отмечается, что все погибшие — молодые люди, однако детей среди них не было. Инцидент произошел в жилом доме.
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Напомним, в Москве на праздновании дня рождения блогера погибли три человека.