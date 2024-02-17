У російському іжевську горів ТЦ, який ще минулого року віддали під виробництво дронів - росЗМІ

Цієї ночі в російському іжевську спалахнула пожежа, де знаходиться торговий центр, який раніше віддали під виробництво БпЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на російський телеграм-канал ASTRA.

Деталі

Як повідомляється, у МНС рф заявляють, що горіло "виробнича будівля" площею 3500 квадратних метрів. "Діяльність підприємства, на якій сталася пожежа, пов'язана з виробництвом професійних миючих та дезінфекційних засобів. Причини пожежі невідомі", - зазначають росЗМІ з посиланням на МНС.

У ЗМІ зазначають, що за адресою, де сталася пожежа, знаходяться хімічні підприємства "Іжсинтез-Хімпром" та ТЦ "Новий дом", який, згідно з публікаціям в ЗМІ, ще у минулому році віддали під виробництво дронів.

Нагадаємо

Вночі УНН повідомляв, що велика пожежа спалахнула в будівлі площею 3500 квадратних метрів в іжевську у рф.