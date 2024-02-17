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В российском ижевске горел ТЦ, который еще в прошлом году отдали под производство дронов - росСМИ

В российском ижевске горел ТЦ, который еще в прошлом году отдали под производство дронов - росСМИ

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 07:37  •  5300 просмотра

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Пожар вспыхнул ночью в ТЦ, который отдали под производство БПЛА, в ижевске, россия.

Этой ночью в российском ижевске вспыхнул пожар, где находится торговый центр, который ранее отдали под производство БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российский телеграм-канал ASTRA.

Детали

Как сообщается, в мчс рф заявляют, что горело "производственное здание" площадью 3500 квадратных метров. "Деятельность предприятия, на котором произошел пожар, связана с производством профессиональных моющих и дезинфицирующих средств. Причины пожара неизвестны", - отмечают росСМИ со ссылкой на мчс.

В СМИ отмечают, что по адресу, где произошел пожар, находятся химические предприятия "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом", который, согласно публикациям в СМИ, еще в прошлом году отдали под производство дронов.

Напомним

Ночью УНН сообщал, что крупный пожар вспыхнул в здании площадью 3500 квадратных метров в ижевске в рф. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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В российском ижевске горел ТЦ, который еще в прошлом году отдали под производство дронов - росСМИ

Пожар вспыхнул ночью в ТЦ, который отдали под производство БПЛА, в ижевске, россия.

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В российском ижевске горел ТЦ, который еще в прошлом году отдали под производство дронов - росСМИ

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рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске

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рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске

Оккупанты потеряли более 1000 человек за минувшие сутки

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За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов

россия нанесла многочисленные ракетные и воздушные удары по всей территории Украины, в то время как украинские войска отбили многочисленные атаки в нескольких регионах.

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За последние сутки рф нанесла 8 ракетных ударов, 55 авиационных атак, 137 залповых обстрелов