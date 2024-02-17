В российском ижевске горел ТЦ, который еще в прошлом году отдали под производство дронов - росСМИ

Этой ночью в российском ижевске вспыхнул пожар, где находится торговый центр, который ранее отдали под производство БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российский телеграм-канал ASTRA.

Детали

Как сообщается, в мчс рф заявляют, что горело "производственное здание" площадью 3500 квадратных метров. "Деятельность предприятия, на котором произошел пожар, связана с производством профессиональных моющих и дезинфицирующих средств. Причины пожара неизвестны", - отмечают росСМИ со ссылкой на мчс.

В СМИ отмечают, что по адресу, где произошел пожар, находятся химические предприятия "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом", который, согласно публикациям в СМИ, еще в прошлом году отдали под производство дронов.

Напомним

Ночью УНН сообщал, что крупный пожар вспыхнул в здании площадью 3500 квадратных метров в ижевске в рф.