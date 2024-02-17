В российском ижевске горел ТЦ, который еще в прошлом году отдали под производство дронов - росСМИ
Киев • УНН
Пожар вспыхнул ночью в ТЦ, который отдали под производство БПЛА, в ижевске, россия.
Этой ночью в российском ижевске вспыхнул пожар, где находится торговый центр, который ранее отдали под производство БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российский телеграм-канал ASTRA.
Детали
Как сообщается, в мчс рф заявляют, что горело "производственное здание" площадью 3500 квадратных метров. "Деятельность предприятия, на котором произошел пожар, связана с производством профессиональных моющих и дезинфицирующих средств. Причины пожара неизвестны", - отмечают росСМИ со ссылкой на мчс.
В СМИ отмечают, что по адресу, где произошел пожар, находятся химические предприятия "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом", который, согласно публикациям в СМИ, еще в прошлом году отдали под производство дронов.
Напомним
Ночью УНН сообщал, что крупный пожар вспыхнул в здании площадью 3500 квадратных метров в ижевске в рф.
В российском ижевске горел ТЦ, который еще в прошлом году отдали под производство дронов - росСМИ
Пожар вспыхнул ночью в ТЦ, который отдали под производство БПЛА, в ижевске, россия.
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