В рф сталася маштабна пожежа, яка охопила 3500 квадратних метрів

В іжевську (рф) в одній з будівель виникла велика пожежа. Про це повідомляє МЧСрф, передає УНН.

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У місті іжевськ в одній з будівель сталася маштабна пожежа, яка охопила площу 3 500 квадратних метрів.

За попередньою інформацією, немає постраждалих.

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На місці події працює загалом понад 100 фахівців та 33 одиниці техніки задіяні для ліквідації пожежі.

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