В рф сталася маштабна пожежа, яка охопила 3500 квадратних метрів
Київ • УНН
Велика пожежа спалахнула в будівлі площею 3500 квадратних метрів в іжевську. Понад 100 рятувальників і 33 одиниці техніки працювали над гасінням полум'я.
В іжевську (рф) в одній з будівель виникла велика пожежа. Про це повідомляє МЧСрф, передає УНН.
Деталі
У місті іжевськ в одній з будівель сталася маштабна пожежа, яка охопила площу 3 500 квадратних метрів.
За попередньою інформацією, немає постраждалих.
Додамо
На місці події працює загалом понад 100 фахівців та 33 одиниці техніки задіяні для ліквідації пожежі.
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