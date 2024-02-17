В рф произошел масштабный пожар, который охватил 3500 квадратных метров
Крупный пожар вспыхнул в здании площадью 3500 квадратных метров в ижевске. Более 100 спасателей и 33 единицы техники работали над тушением пламени.
Украинские войска выходят из Авдеевки - Сырский
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины отдал приказ о стратегическом отходе из Авдеевки, чтобы избежать окружения и спасти военных.
США передали Украине технический арсенал для документирования преступлений рф
США предоставили Национальной полиции Украины 66 автомобилей, 250 беспилотников, 9 систем лазерного 3D-сканирования и лабораторию ДНК для документирования преступлений рф.
Новый указ освобождает Херсон от уплаты коммунальных услуг за период российской оккупации
Указ запрещает начислять плату и взимать долги за жилищно-коммунальные услуги с херсонцев за период, когда город был оккупирован российскими войсками со 2 марта по 11 ноября 2022 года.
российская подводная лодка с крылатыми ракетами "Калибр" заступила на боевое дежурство в Черном море
россияне поставили на боевое дежурство в Черном море подводную лодку, вооруженную четырьмя крылатыми ракетами "Калибр", сообщают Силы обороны юга Украины.
На востоке Украины зафиксирована активность вражеской авиации
На востоке страны были замечены вражеские тактические самолеты, которые создают угрозу прифронтовым регионам.
Оккупанты захватили больницу и парк в Авдеевке
россияне захватили железнодорожную больницу и городской парк Авдеевки, продолжая наступление на нескольких фронтах вокруг города.
россияне устраивают эксперименты на детях, создавая "инновационно-образовательную территорию" - Федоров
рф создает военные лагеря в оккупированной Запорожской области, чтобы с помощью экспериментальных образовательных программ превратить детей в инструмент военного потенциала.
Соглашение по безопасности с Францией: в ОП обнародовали текст
Украина и Франция подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, сроком на 10 лет. Этим документом Франция пообещала предоставлять Украине всестороннюю помощь для защиты и восстановления ее территориальной целостности в ее международно признанных границах, а также экономического восстановления и реконструкции;
Украина построит 2000 квартир для пострадавших от войны за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией
Министерство реинтеграции, МОМ и областные военные администрации подписали меморандумы об обеспечении жильем около 6 000 человек, пострадавших от войны, путем строительства 2 000 квартир за счет 72,1 млн евро, выделенных Германией.