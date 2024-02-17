В рф произошел масштабный пожар, который охватил 3500 квадратных метров

В ижевске (рф) в одном из зданий возник крупный пожар. Об этом сообщает МЧСрф, передает УНН.

Детали

В городе ижевск в одном из зданий произошел масштабный пожар, который охватил площадь 3 500 квадратных метров.

По предварительной информации, нет пострадавших.

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На месте происшествия работает всего более 100 специалистов и 33 единицы техники задействованы для ликвидации пожара.

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