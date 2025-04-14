У російському архангельську знищено 4 автомобілі силовиків: ГУР показало кадри

В архангєльску у росії знищено чотири автомобілі силовиків, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у понеділок у соцмережах, пише УНН.

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"12 квітня 2025 року в арханґєльску на росії спалахнула пожежа на території обласного управління внутрішніх справ на вулиці попова, 57 - знищено чотири відомчих фургони типу "ҐАЗєль", - повідомили в ГУР.

Як вказали у розвідці, з автомобілів вогонь перекинувся на будівлю управління. "Руйнівна пожежа - черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які зокрема забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України", - вказали у ГУР.

"Людей, які усвідомлюють необхідність акцій прямої дії всередині держави-агресора, більшає - ГУР МО України скеровує на шлях істинний, дієвий та помічний. Дякуємо сміливцям, які обрали боротьбу зі злом. Спротив путінському режиму триватиме!" - наголосили у розвідці.

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