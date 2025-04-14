В российском архангельске уничтожены 4 автомобиля силовиков: ГУР показало кадры

В архангельске в россии уничтожены четыре автомобиля силовиков, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в понедельник в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"12 апреля 2025 года в архангельске на россии вспыхнул пожар на территории областного управления внутренних дел на улице попова, 57 - уничтожены четыре ведомственных фургона типа "Газель", - сообщили в ГУР.

Как указали в разведке, с автомобилей огонь перекинулся на здание управления. "Разрушительный пожар - очередной акт неповиновения кремлевскому режиму и его силовикам, которые в частности обеспечивают принудительную мобилизацию для ведения преступной войны против Украины", - указали в ГУР.

"Людей, которые осознают необходимость акций прямого действия внутри государства-агрессора, становится больше - ГУР МО Украины направляет на путь истинный, действенный и полезный. Спасибо смельчакам, которые выбрали борьбу со злом. Сопротивление путинскому режиму будет продолжаться!" - подчеркнули в разведке.

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