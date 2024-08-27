У росії заявили, що уточнюють власну ядерну доктрину
Київ • УНН
російський міністр закордонних справ лавров повідомив, що росія вносить уточнення до своєї ядерної доктрини. Він додав, що про цю доктрину добре відомо "американським діячам".
Очільник російського закордонного відомства сергій лавров під час прес-конференції заявив, що росія вирішила внести уточнення в існуючу ядерну доктрину. Про це УНН пише з посиланням на росЗМІ.
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За словами лаврова, у росії "є своя доктрина використання ядерної зброї", яка наразі "уточнюється". Він додав, що про цю доктрину добре відомо "американським діячам".
У росЗМІ додають, що раніше про "конкретизування" у ядерній доктрині в разі ескалації подій у війни з Україною висловлювався один із замів лаврова.
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