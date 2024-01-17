В ISW пояснили, навіщо Білорусь внесла ядерну зброю до своєї військової доктрини

Білоруський режим вніс пункт про використання ядерної зброї до своєї військової доктрини, щоб відобразити розміщення даного озброєння на своїй території Росією. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

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Білорусь у новий проект своєї військової доктрини внесла можливість застосування російської тактичної ядерної зброї.

Експерти ISW зазначили, що наразі невідомо, як нова доктрина застосовується щодо тактичної ядерної зброї.

Водночас аналітики зазначили, що Росія та Білорусь не проявляють бажання йти на ядерну ескалацію, тому ймовірність застосування ядерної зброї лишається вкрай малоймовірним.

Білорусь внесла ядерну зброю до своєї військової доктрини