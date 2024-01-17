В ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину

Белорусский режим внес пункт об использовании ядерного оружия в свою военную доктрину, чтобы отразить размещение данного вооружения на своей территории Россией. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Беларусь в новый проект своей военной доктрины внесла возможность применения российского тактического ядерного оружия.

Эксперты ISW отметили, что пока неизвестно, как новая доктрина применяется в отношении тактического ядерного оружия.

В то же время аналитики отметили, что Россия и Беларусь не проявляют желания идти на ядерную эскалацию, поэтому вероятность применения ядерного оружия остается крайне маловероятной.

Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину