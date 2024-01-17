В ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину
Киев • УНН
Беларусь включила в свою военную доктрину пункт о применении ядерного оружия, что отражает размещение Россией такого оружия на ее территории, согласно данным Института изучения войны (ISW). Однако вероятность ядерной эскалации остается крайне низкой.
Белорусский режим внес пункт об использовании ядерного оружия в свою военную доктрину, чтобы отразить размещение данного вооружения на своей территории Россией. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
Беларусь в новый проект своей военной доктрины внесла возможность применения российского тактического ядерного оружия.
Эксперты ISW отметили, что пока неизвестно, как новая доктрина применяется в отношении тактического ядерного оружия.
В то же время аналитики отметили, что Россия и Беларусь не проявляют желания идти на ядерную эскалацию, поэтому вероятность применения ядерного оружия остается крайне маловероятной.
Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину17 январь 2024, 00:47 • 12910 просмотров
В ISW объяснили, зачем Беларусь внесла ядерное оружие в свою военную доктрину
Беларусь включила в свою военную доктрину пункт о применении ядерного оружия, что отражает размещение Россией такого оружия на ее территории, согласно данным Института изучения войны (ISW). Однако вероятность ядерной эскалации остается крайне низкой.
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