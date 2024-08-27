В россии заявили, что уточняют собственную ядерную доктрину

Глава российского зарубежного ведомства сергей лавров во время пресс-конференции заявил, что россия решила внести уточнения в существующую ядерную доктрину. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

По словам лаврова, у россии "есть своя доктрина использования ядерного оружия", которая сейчас "уточняется". Он добавил, что об этой доктрине хорошо известно "американским деятелям".

В росСМИ добавляют, что ранее о "конкретизации" в ядерной доктрине в случае эскалации событий в войне с Украиной высказывался один из замов лаврова.

Напомним

Президент Украины считает, что россия только запугивает мир ядерным оружием. Зеленский убежден, что путин слишком ценит свою жизнь и власть, чтобы рисковать применением ядерного оружия.

В ISW пояснили, навіщо Білорусь внесла ядерну зброю до своєї військової доктрини