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У росії заговорили про нову "панічну хвилю": люди готуються тікати з країни через страх мобілізації – AP

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Організація «Ковчег» у серпні отримала майже у 8 разів більше звернень, ніж у травні. Масового відтоку, як у 2022 році, поки немає.

У росії заговорили про нову "панічну хвилю": люди готуються тікати з країни через страх мобілізації – AP

У росії фіксують нову хвилю людей, які готуються виїхати за кордон через побоювання нової мобілізації, обмеження інтернету та погіршення економічної ситуації. Масштаби поки значно менші, ніж у 2022 році, однак кількість запитів про еміграцію різко зросла, повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Організація "Ковчег", яка допомагає росіянам виїжджати за кордон, у серпні отримала майже у 8 разів більше звернень, ніж у травні. Її представники говорять про "панічну хвилю", яка почалася приблизно в середині липня.

Однією з головних причин називають чутки про можливу нову мобілізацію після виборів до держдуми. Українська влада заявляла про підготовку кремлем такого кроку, тоді як москва це заперечує.

Росіяни готуються до еміграції

Це не означає, що зараз на кордонах величезна кількість людей. Але ми бачимо, що люди готуються до еміграції, ми бачимо, що люди шукають варіанти

– розповіла засновниця "Ковчега" Анастасія Буракова.

AP також виявило численні повідомлення росіян у соцмережах про плани залишити країну. Серед причин вони називають можливий призов, обмеження свобод та інтернету, паливну кризу й економічний спад.

Водночас ознак масового відтоку, подібного до 2022 року, поки немає: на кордонах не утворилися великі черги, а квитки до безвізових для росіян країн залишаються доступними.

росія підняла виплати до мільйонів, але контрактників стало менше11.09.26, 20:55 • 4429 переглядiв

Степан Гафтко

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