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В России заговорили о новой «панической волне»: люди готовятся бежать из страны из-за страха мобилизации — AP

Киев • УНН

 • 5320 просмотра

Организация «Ковчег» в августе получила почти в 8 раз больше обращений, чем в мае. Массового оттока, как в 2022 году, пока нет.

В России заговорили о новой «панической волне»: люди готовятся бежать из страны из-за страха мобилизации — AP

В России фиксируют новую волну людей, готовящихся выехать за границу из-за опасений новой мобилизации, ограничений интернета и ухудшения экономической ситуации. Масштабы пока значительно меньше, чем в 2022 году, однако количество запросов об эмиграции резко возросло, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Организация "Ковчег", которая помогает россиянам выезжать за границу, в августе получила почти в 8 раз больше обращений, чем в мае. Ее представители говорят о "панической волне", которая началась примерно в середине июля.

Одной из главных причин называют слухи о возможной новой мобилизации после выборов в Госдуму. Украинские власти заявляли о подготовке кремлем такого шага, тогда как москва это отрицает.

Россияне готовятся к эмиграции

Это не означает, что сейчас на границах находится огромное количество людей. Но мы видим, что люди готовятся к эмиграции, мы видим, что люди ищут варианты

– рассказала основательница "Ковчега" Анастасия Буракова.

AP также выявило многочисленные сообщения россиян в соцсетях о планах покинуть страну. Среди причин они называют возможный призыв, ограничения свобод и интернета, топливный кризис и экономический спад.

В то же время признаков массового оттока, подобного 2022 году, пока нет: на границах не образовались большие очереди, а билеты в безвизовые для россиян страны остаются доступными.

россия повысила выплаты до миллионов, но контрактников стало меньше11.09.26, 20:55 • 4574 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Мобилизация
Война в Украине
Ассошиэйтед Пресс
Украина