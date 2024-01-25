У росії, після удару безпілотника, горів нафтопереробний завод

На нафтопереробному заводі в Туапсе (Краснодарський край, рф) вночі виникла пожежа. Найімовірніше, причиною загоряння став удар безпілотника, повідомляє УНН із посиланням на інформацію російських ЗМІ, пабліків та оперативних служб.

Пожежа виникла на НПЗ "Роснефти". Зазначалося, що загорілася вакуумна установка.

Місцеві жителі, за інформацією Телеграм-каналів, повідомляли про проліт кількох БПЛА. Їх бачили до і після загоряння на нафтобазі.

Зазначається, що поруч із НПЗ проходить центральна траса в бік Сочі, де було оголошено план "Килим" (закрите небо).

У зв'язку з введеним планом "Килим" через загрозу атаки БПЛА в аеропорту Сочі було затримано два рейси. Ще чотири літаки зі Стамбула, Москви, Саранська і Пензи кружляли в повітрі і чекали дозволу на посадку. Наразі план "Килим" уже скасовано.

Місцева влада повідомила про відсутність жертв і постраждалих унаслідок пожежі. У гасінні брали участь 99 осіб і 31 одиниця техніки, зокрема від МНС Росії 60 осіб і 17 одиниць техніки.

Пожежу ліквідовано.