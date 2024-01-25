В россии, после удара беспилотника, горел нефтеперерабатывающий завод

На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе (Краснодарский край, рф) ночью возник пожар. Вероятнее всего причиной возгорания стал удар беспилотника, сообщает УНН со ссылкой на информацию российских СМИ, пабликов и оперативных служб.

Пожар возник на НПЗ "Роснефти". Отмечалось, что загорелась вакуумная установка.

Местные жители, по информации Телеграм-каналов, сообщали о пролёте нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.

Отмечается, что рядом с НПЗ проходит центральная трасса в сторону Сочи, где был объявлен план "Ковёр" (закрытое небо).

В связи с введённым планом "Ковёр" из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Сочи были задержаны два рейса. Ещё четыре самолёта из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы кружили в воздухе и ждали разрешения на посадку. На данный момент план "Ковер" уже отменен.

Местные власти сообщили об отсутствии жертв и пострадавших в результате пожара. В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.

Пожар ликвидирован.