В россии, после удара беспилотника, горел нефтеперерабатывающий завод

Эксклюзив
Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
  •  46588 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Эксклюзив
Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
  •  118318 просмотра

Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

Эксклюзив
На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
  •  129731 просмотра

На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

Эксклюзив
Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
  •  126546 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
  •  129287 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Эксклюзив
Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  161665 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

Эксклюзив
Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  167847 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  151006 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Эксклюзив
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
23 январь 2024, 15:57  •  146415 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  159198 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
В россии, после удара беспилотника, горел нефтеперерабатывающий завод

В россии, после удара беспилотника, горел нефтеперерабатывающий завод

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 05:48  •  21264 просмотра

Read in English

Предположительно, удар беспилотника стал причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе компании "Роснефть" в Туапсе (россия). Инцидент привел к задержке рейсов в аэропорту Сочи из-за временного закрытия воздушного пространства.

На нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе (Краснодарский край, рф) ночью возник пожар. Вероятнее всего причиной возгорания стал удар беспилотника, сообщает УНН со ссылкой на информацию российских СМИ, пабликов и оперативных служб.  

Пожар возник на НПЗ "Роснефти". Отмечалось, что загорелась вакуумная установка.

Местные жители, по информации Телеграм-каналов, сообщали о пролёте нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.

Отмечается, что рядом с НПЗ проходит центральная трасса в сторону Сочи, где был объявлен план "Ковёр" (закрытое небо).

В связи с введённым планом "Ковёр" из-за угрозы атаки БПЛА в аэропорту Сочи были задержаны два рейса. Ещё четыре самолёта из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы кружили в воздухе и ждали разрешения на посадку. На данный момент план "Ковер" уже отменен.

Местные власти сообщили об отсутствии жертв и пострадавших в результате пожара. В тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.

Пожар ликвидирован.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
У росії, після удару безпілотника, горів нафтопереробний завод
Oil refinery on fire in russia after drone strike
Новости по теме

В россии, после удара беспилотника, горел нефтеперерабатывающий завод

Предположительно, удар беспилотника стал причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе компании "Роснефть" в Туапсе (россия). Инцидент привел к задержке рейсов в аэропорту Сочи из-за временного закрытия воздушного пространства.

Новости Мира •   •  21264 просмотра
В россии, после удара беспилотника, горел нефтеперерабатывающий завод

Рашисты планируют применить химическое оружие против ВСУ на левобережье Херсонщины - СМИ

Сообщается, что российские военные планируют использование запрещенного химического вещества хлорпикрин против украинских сил в левобережных районах Херсонской области, чтобы получить контроль над Крынками.

Война •   •  24598 просмотра
Рашисты планируют применить химическое оружие против ВСУ на левобережье Херсонщины - СМИ

За сутки враг нанес почти сотню авиационных ударов: ситуация на фронте

За минувшие сутки противник нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, а также 121 раз обстрелял украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 вражеских беспилотников и отбили многочисленные атаки противника в разных регионах.

Война •   •  23072 просмотра
За сутки враг нанес почти сотню авиационных ударов: ситуация на фронте

Силы ПВО ночью уничтожили 11 "шахедов"

В ночь на 25 января 2024 года с территории России и Крыма Украина была атакована 14-ю ударными беспилотниками противника.

Война •   •  23920 просмотра

Как сделать физические упражнения привычкой: перечислили 6 советов

Назвали шесть советов, чтобы превратить физические упражнения в устойчивую привычку.

Здоровье •   •  20252 просмотра
Как сделать физические упражнения привычкой: перечислили 6 советов

День противоречивой одежды. Что еще можно отметить 25 января

Сегодня, 25 января, любители моды отмечают День противоречивой одежды, бросая вызов традиционным модным нормам и поощряя эксцентричные наряды.

УНН Lite •   •  19822 просмотра
День противоречивой одежды. Что еще можно отметить 25 января

кремль угрожает сократить финансирование ВОТ, если там будет малая явка на "выборах"

кремль угрожает сократить финансирование временно оккупированных территорий в случае низкой явки на так называемых "выборах президента россии" в марте 2024 года.

Война •   •  24919 просмотра
кремль угрожает сократить финансирование ВОТ, если там будет малая явка на "выборах"

eBay уволит 1 000 сотрудников на фоне высоких расходов и медленного роста

eBay намерен уволить 1 000 сотрудников, примерно 9% рабочей силы, из-за стремительного роста расходов, опережающего рост бизнеса. Генеральный директор Джейми Ианноне также объявил о планах сократить количество контрактов с "альтернативной рабочей силой".

Технологии •   •  23666 просмотра
eBay уволит 1 000 сотрудников на фоне высоких расходов и медленного роста

Десятки потенциальных планет могут быть благоприятными для жизни: исследование ученых

Ученые обнаружили 85 возможных экзопланет с температурой, пригодной для жизни. Шестьдесят из этих потенциальных экзопланет являются свежими находками.

Новости Мира •   •  20750 просмотра
Десятки потенциальных планет могут быть благоприятными для жизни: исследование ученых

Ученые обнаружили в Антарктиде неизвестные ранее колонии императорских пингвинов

Исследователи обнаружили четыре ранее незамеченные колонии императорских пингвинов в Антарктиде. Некоторые колонии переместились из-за таяния льда вследствие изменения климата, что уменьшило общую численность популяции до 300 000 пар.

Новости Мира •   •  20543 просмотра
Ученые обнаружили в Антарктиде неизвестные ранее колонии императорских пингвинов