У роботі аеропортів Австралії стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Збій в роботі автоматичної системи перевірки паспортів SmartGate став причиною тривалих затримок рейсів в низці міжнародних аеропортів Австралії. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал SBS.
"Офіцери служби працюють над усуненням комп'ютерного збою в системі перевірки паспортів пасажирів міжнародних терміналів. Для того, щоб звести до мінімуму затримки рейсів, були направлені додаткові співробітники, проте поки ми можемо тільки рекомендувати пасажирам прибувати в аеропорти заздалегідь, з урахуванням додаткового часу , яке знадобиться на обробку їхніх паспортів", - говорилося в заяві австралійської прикордонної служби, опублікованій на офіційній сторінці відомства в Twitter.
За даними телеканалу, істотні порушення в роботі системи перевірки паспортів торкнулися міжнародних терміналів аеропортів Сіднея, Брісбена і Мельбурна, де середня тривалість затримки рейсів вже становить понад 90 хвилин. Також було зафіксовано збій в міжнародному аеропорту Перта, однак, через меншу навантаження на термінал, там вдалося уникнути тривалих затримок.
Нагадаємо, у чиказьких аеропортах O’Hare і Midway скасували понад тисячу рейсів через снігову бурю, що обрушилася на місто.