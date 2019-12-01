У РНБО зробили заяву щодо звільнення Кривоноса
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сергій Кривонос залишається заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а його виведення зі складу ряду міжвідомчих комісій і груп пов’зано з перерозподілом функціональних обов’язків та не має жодної політичної складової. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою РНБО, пише УНН.
“У зв’язку з інформацією, яка була поширена рядом ЗМІ, пов’язаної із заявою Сергія Кривоноса, потребується ряд суттєвих уточнень. Сергій Кривонос залишається заступником Секретаря РНБО України. Його виведення зі складу ряду міжвідомчих комісій і груп пов’зано з перерозподілом функціональних обов’язків, і є робочим процесом, який не має жодної політичної складової”, — повідомили в пресслужбі.
Крім того, у заяві додали, що Кривонос є прикомандированим до Апарату РНБО України з Міністерства оборони України, і може бути повернений у розпорядження Міністра оборони України у відповідності до поставлених завдань.
Варто зазначити, раніше у ЗМІ з посиланням на Facebook-сторінку заступника Секретаря РНБО була поширена заява, в якій Кривонос припустив, що президент підписав цей указ з ініціативи секретаря РНБО Олексія Данілова.
Нагадаємо, 29 листопада Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посад голови міжвідомчої робочої групи щодо зміцнення обороноздатності держави і голова міжвідомчої Комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.