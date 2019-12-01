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В СНБО сделали заявление об увольнении Кривоноса

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сергей Кривонос остается заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп сопряжено с перераспределением функциональных обязанностей и не имеет никакой политической составляющей. Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой СНБО, пишет УНН.

“В связи с информацией, которая была распространена рядом СМИ, связанной с заявлением Сергея Кривоноса, требуется ряд существенных уточнений. Сергей Кривонос остается заместителем Секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп сопряжено с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей”, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в заявлении добавили, что Кривонос является прикомандированным к Аппарата СНБО Украины из Министерства обороны Украины, и может быть возвращен в распоряжение Министра обороны Украины в соответствии с поставленными задачами.

Стоит отметить, ранее в СМИ со ссылкой на Facebook-страницу заместителя Секретаря СНБО было распространено заявление, в котором Кривонос предположил, что президент подписал этот указ по инициативе секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, 29 ноября Президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса с должностей председателя межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и председатель межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

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