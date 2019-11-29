Зеленський звільнив Кривоноса з двох посад
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посад голови міжвідомчої робочої групи щодо зміцнення обороноздатності держави і голова міжвідомчої Комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. Відповідний указ №869/2019 оприлюднено на сайті Глави держави, повідомляє УНН.
"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 6 серпня 2015 року № 467 "Про персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю" (зі змінами, внесеними Указами від 23 листопада 2015 року № 655, від 14 грудня 2016 року № 554, від 6 березня 2018 року № 56, від 4 лютого 2019 року № 28, від 4 березня 2019 року № 49 та від 9 квітня 2019 року № 114) вивести з персонального складу Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю С.Кривоноса, увільнивши його від виконання обов’язків голови цієї Комісії.
2. Увільнити С.Кривоноса від виконання обов’язків голови міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 9 квітня 2019 року № 114 "Про зміну у персональному складі Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю";
статтю 2 Указу Президента України від 7 травня 2019 року № 201 "Про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави", йдеться в указі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування – 29 листопада.
Сергій Кривонос заявив на своїй сторінці у Facebook, що його відставка пов'язана "з небажанням певних посадовців реалізації програми з підвищення обороноздатності України "П’ять кроків", якраз коли ми вийшли вже на фініш".
"Секретарь РНБО, якого попередні п‘ять років війни не було видно і чути ні на фронті, а ні в тилу - таки проштовхнув підписання указу", вважає Кривонос.
Нагадаємо, колишній Президент Петро Порошенко призначив заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергія Кривоноса головою відповідної Міжвідомчої робочої групи та затвердив Положення про неї.