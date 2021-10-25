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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У РНБО сформували список проросійських Telegram-каналів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Рада національної безпеки і оборони оприлюднила список українських Telegram-каналів, які нібито просувають проросійські наративи щодо Глосарію назв, термінів і словосполучень для ЗМІ та чиновників з протидії пропаганді.
Про це повідомляє прес-служба РНБО, передає УНН.

У РНБО сформували список проросійських Telegram-каналів

Цитата

"На публікацію Глосарію миттєво відреагували телеграм-канали, які безпосередньо пов'язані з дезінформаційною діяльністю на користь Російської Федерації. Основним наративом стало приниження національної гідності українців, особливо Революції Гідності, яку канали називають "переворотом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

РНБО почала працювати у “турборежимі” з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, “ворів в законі”.

Як повідомляв УНН, Президент Володимир Зеленський 2 лютого запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції діятимуть 5 років. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал. Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.

3 лютого Зеленський вперше прокоментував введені ним санкції проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”, заявивши, що Україна “рішуче підтримує свободу слова”, а застосовані обмеження — “важке рішення”.

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