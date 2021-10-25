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В СНБО сформировали список пророссийских Telegram-каналов

Киев • УНН

 • 33779 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны обнародовал список украинских Telegram-каналов, которые якобы продвигают пророссийские нарративы о Глоссарии названий, терминов и словосочетаний для СМИ и чиновников по противодействию пропаганде. Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает УНН.

В СНБО сформировали список пророссийских Telegram-каналов

Цитата

"На публикацию Глоссария мгновенно отреагировали телеграмм-каналы, которые непосредственно связаны с дезинформационной деятельностью в пользу Российской Федерации. Основным нарративом стало унижение национального достоинства украинцев, особенно Революции Достоинства, которую каналы называют "переворотом", - говорится в сообщении.

Напомним

СНБО начала работать в "турборежиме" с начала февраля. Она уже ввела санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, "воров в законе".

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга «Новости», куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал. Под санкции попали: "Новые коммуникации" - ZIK, "НОВОСТИ 24 ЧАСА" - "ПАРТНЕР ТВ", "ЛИДЕР ТВ", "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ", "ТВ ВЫБОР" - 112 канал, "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" - основатель Тарас Козак, "Ариадна ТВ" - владелец Тарас Козак.

3 февраля Зеленский впервые прокомментировал введенные им санкции против телеканалов "ZIK", "NEWSONE" и "112", заявив, что Украина "решительно поддерживает свободу слова", а примененные ограничения - "трудное решение".

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