У РНБО обговорили, чим лікувати хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Раді національної безпеки та оборони обговорили використання медпрепаратів, які не мають медичного призначення при лікуванні COVID-19, але продемонстрували свою дієвість у світі, а також використання міжнародних протоколів лікування хвороби, відповідно до українського законодавства. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.
"Заступник Секретаря РНБО України Олексій Соловйов провів робочу зустріч з провідними українськими фахівцями-епідеміологами та інфекціоністами… Сторони обговорили питання застосування медичних препаратів, які не мають медичного призначення для лікування випадків хвороби COVID-19, проте їх практичне застосування в інших країнах світу продемонструвало дієвий результат. Державному експертному центру разом із спеціалістами МОЗ України доручено опрацювати міжнародні протоколи лікування COVID-19 та розглянути питання щодо їх можливої адаптації, відповідно до українського законодавства”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, французька фармацевтична компанія Sanofi запропонувала уряду Франції кілька мільйонів доз препарату проти малярії — Plaquenil — який, на думку вчених, може бути ефективним у лікуванні коронавірусу.