В СНБО обсудили, чем лечить больных на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Совете национальной безопасности и обороны обсудили использование медпрепаратов, которые не имеют медицинского назначения при лечении COVID-19, но продемонстрировали свою действенность в мире, а также использование международных протоколов лечения болезни, в соответствии с украинским законодательством. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Заместитель Секретаря СНБО Украины Алексей Соловьев провел рабочую встречу с ведущими украинскими специалистами-эпидемиологами и инфекционистами... Стороны обсудили вопросы применения медицинских препаратов, не имеющих медицинского назначения для лечения случаев болезни COVID-19, однако их практическое применение в других странах мира показало действенный результат. Государственному экспертному центру вместе со специалистами МОЗ Украины поручено проработать международные протоколы лечения COVID-19 и рассмотреть вопрос об их возможной адаптации, согласно украинскому законодательству", - говорится в сообщении.
Напомним, французская фармацевтическая компания Sanofi предложила правительству Франции несколько миллионов доз препарата против малярии - Plaquenil - которые, по мнению ученых, можгут быть эффективными в лечении коронавируса.