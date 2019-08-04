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У Рівному чоловік побив поліцейську

У Рівному чоловік побив поліцейську

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Рівному під час опрацювання виклику про домашнє насильство тілесні ушкодження отримала 26-річна патрульна поліцейська. Про це УНН повідомили у Відділі комунікацій ГУНП Рівненської області.

“Учора, 3 серпня близько 23 години, під час спілкування поліцейської із 45-річним чоловіком заявниці, той почав шарпати молодшого лейтенанта поліції за формений одяг, а потім завдав їй тілесні ушкодження в область голови та шиї. Патрульна звернулася до медичного закладу, де медики діагностували у неї струс головного мозку”, — повідомили у поліції.

Слідчі Рівненського відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та вирішують питання про повідомлення 45-річному чоловікові про підозру. Усі подробиці події з’ясовуються.

За умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків санкція статті 345 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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